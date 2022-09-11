Antalyaspor, Kayseri'den de eli boş dönüyor!

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u tek golle geçti. Antalyaspor son 3 maçından böylece mağlubiyetle ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 22:06
Antalyaspor, Kayseri'den de eli boş dönüyor!
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Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu.

Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Bu sonucun ardından Yukatel Kayserispor puanını 9'a yükseltti. Gaziantep FK, Kasımpaşa'nın ardından Kayserispor'a da mağlup olan Antalyaspor 6 puanda kaldı.

Nuri Şahin ile başarılı günler  geçiren Antalyaspor'un Süper Lig'de son 3 maçını kaybetmesi, şaşkınlık yarattı. 

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Hatayspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.


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