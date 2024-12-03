Antalyaspor kupada rahat turladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda Onvo Antalyaspor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor'u konuk etti.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Adolfo Gaich 22. dakikada Emre Uzun, 54. dakikada Sander van de Streek ve 90+1. dakikada Andros Townsend kaydetti. Küçükçekmece Sinopspor'un tek golü ise 52. dakikada Enes İslam İlkin'den geldi.
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