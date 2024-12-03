Antalyaspor kupada rahat turladı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:32

Güncelleme: 03.12.2024 - 17:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor'u konuk etti.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Adolfo Gaich 22. dakikada Emre Uzun, 54. dakikada Sander van de Streek ve 90+1. dakikada Andros Townsend kaydetti. Küçükçekmece Sinopspor'un tek golü ise 52. dakikada Enes İslam İlkin'den geldi.