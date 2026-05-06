Antalyaspor maçı öncesi... Dursun Özbek'ten dev prim kararı!

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Başkan Dursun Özbek'in ise kritik karşılaşma için dev prim kararı aldığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe galibiyetini 5 milyon Euro primle ödüllendiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aynı tarifeyi Antalyaspor maçına uygulama kararı aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor'u yenip şampiyon olursa 5 milyon Euro daha prim alacak.

Galatasaray, 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek ve mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.