Antalyaspor maçı öncesi... Dursun Özbek'ten dev prim kararı!

6.05.2026 10:45:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Antalyaspor maçı öncesi primler için harekete geçtiği iddia edildi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Başkan Dursun Özbek'in ise kritik karşılaşma için dev prim kararı aldığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe galibiyetini 5 milyon Euro primle ödüllendiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aynı tarifeyi Antalyaspor maçına uygulama kararı aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor'u yenip şampiyon olursa 5 milyon Euro daha prim alacak.

Galatasaray, 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek ve mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

