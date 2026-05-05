5.05.2026 12:17:00
Kiralık olarak kadrosuna katmıştı: Galatasaray'dan Sacha Boey kararı

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey için kararını verdiği iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ara transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Sacha Boey hakkında kararını verdiği önce sürüldü.

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray, Sacha Boey'u kadrosunda tutmak istiyor ancak farklı alternatifler üzerinde duruyor.

Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin sözleşmesinde yer alan 15 milyon Euro'luk opsiyonu ödemek istemiyor. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralamak veya istenen bonservisi düşürmeyi hedefliyor.

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri döndükten sonra sarı-kırmızılılarda 16 maçta 2 kez ağları havalandırdı.  

