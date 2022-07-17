Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, oyuncusu Mert Yılmaz'ı, Süper Lig'e yeni yükselen Ümraniyespor'a kiraladı.
Fraport TAV Antalyaspor, 2020-2021 sezonunda Bayern Münih 2'den kadrosuna dahil ettiği ve geçen sezon da Bursaspor'a kiralık gönderdiği 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Yılmaz'ı, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'a kiraladı. Kırmızı beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Mert Yılmaz, Antalyaspor ile 11 Süper Lig maçı ile 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken, geçen sezon kiralık gittiği Bursaspor'da ise 23 maçta forma terletip, 1 asist gerçekleştirdi.
Video Haberler
- Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Bir kabin memurunun itirafları
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- ‘100 gün boyunca…’