Antalyaspor, Muş Spor'u penaltılarda geçti!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:54

Güncelleme: 18.12.2024 - 15:54

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Antalyaspor, deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Muş Spor ile karşılaştı.

Muş Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin normal süresinde Muş Spor'un golünü 45. dakikada Efe Karaoğlu kaydetti. Antalyaspor'un golü ise Abdurrahim Dursun'dan geldi.

90 dakikası ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltı atışlarını Antalyaspor 4-3 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, eleme turunu geçti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Muş Spor ise turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.