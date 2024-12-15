Antalyaspor sahasında Kayserispor'u devirdi!

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor sahasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendi. Son haftalardaki yükselişini sürdüren Akdeniz temsilcisi 8. sıraya yükseldi.

Antalyaspor sahasında Kayserispor'u devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 18:01

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ve Kayserispor, Corendon Airlines Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım iki yarıda da bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Antalyaspor'un gollerini 45+1. dakikada van de Streek ve 75.  dakikada Soner Dikmen attı.

Son 5 maçta 3. galibiyetini elde eden Onvo Antalyaspor puanını 21 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Ligde bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Bellona Kayserispor 15 puanda kaldı ve 16. sırada kendine yer buldu.


Etiketler: #antalyaspor #kayserispor #Trendyol Süper Lig

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