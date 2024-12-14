Antalyaspor Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:48

Güncelleme: 14.12.2024 - 10:48

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 18 puanla 13. basamakta bulunuyor.

ÜÇ HAFTADIR KAYBETMİYORLAR

Ligde son iki iç saha karşılaşmasını kazanan ve üç haftadır kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, Kayserispor müsabakasında da hanesine üç puan yazdırmak istiyor.