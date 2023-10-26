Antalyaspor'da başkanlığa Sinan Boztepe seçildi

Yayınlanma: 26.10.2023 - 07:51

Güncelleme: 26.10.2023 - 07:51

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sabri Gülel'in 9 Ekim'de görevinden ayrılmasıyla kararı alınan olağan genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda 29 kişilik listeyle tek aday olarak seçime giren Boztepe, üç yıllığına başkanlığa seçildi.

Boztepe, yaptığı konuşmada, Antalyaspor'un asıl sahibinin taraftarı olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Camia olarak hedeflerle ilerlemek istediklerini belirten Boztepe, sportif başarılara imza atmayı arzuladıklarını söyledi.

Boztepe, Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) 7 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Davi'nin adını, tesislerdeki bir antrenman sahasında ve düzenleyecekleri turnuvaya vererek yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.