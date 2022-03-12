Antalyaspor'dan erteleme talebi!

12 Mart 2022 Cumartesi, 18:35

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Akdeniz ekibinin, hava koşullarından dolayı İstanbul'a hareket edemediği için federasyondan böyle bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Daha önce açıklanan programa göre, Antalyaspor, Başakşehir ile 13 Mart Pazar saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Spor Kulübü, 14 Mart Pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının kötü hava şartları sebebiyle ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.