Antalyaspor'dan evinde geri dönüş!

06 Kasım 2022 Pazar, 19:07

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor, karşılaşmada 2-0 geriye düşse de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fatih Karagümrük, 4. dakikada Ebrima Colley'in golüyle 1-0 öne geçti. İstanbul temsilcisinde Mbaye Diagne, 19. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Senegalli oyuncu bu golüyle Süper Lig'deki bu sezon gol sayısını 7'ye yükseltti.

Antalyaspor, 35. dakikada Haji Wright ile durumu 2-1'e getirdi. Akdeniz temsilcisi 41. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından golüyle durumu 2-2 yaptı. İlk yarı bitmeden bir gol daha bulan Nuri Şahin'in öğrencileri 45+2. dakikada Veysel Sarı'nın attığı golle soyunma odasına 3-2'lik üstünlükle gitti.

İlk yarıda 5 gol çıkan karşılaşmada, ikinci devrede uzun süre gol sesi duyulmazken Antalyaspor'da Güray Vural, 84. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 16'ya çıkardı. Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.