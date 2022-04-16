Antalyaspor'dan muhteşem deri seri: Üst üste 6. galibiyet
Antalyaspor, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Akdeniz temsilcisi, bu sonuçla yenilmezlik serisini 11 maça yükseltirken, arka arkaya 6. galibiyetini elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor, 3-1'lik skorla kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Haji Wright ile 40 ve 58. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Famara Diedhiou'dan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Akdeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini ise 11 maça yükseltirken, puanını 50 yaptı. Antalyaspor, ayrıca Trabzonspor'dan sonra bu sezon ligde üst üste 6 galibiyet alan ilk takım oldu. Arka arkaya ikinci mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, kendi sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.
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