Antalyaspor'un 3 puan hasreti sona erdi

Antalyaspor, Ümraniyespor'u Fredy'nin 90+3'te gelen golüyle mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 21:09
Antalyaspor'un 3 puan hasreti sona erdi
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Ümraniyespor, 33. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Antalyaspor, 38. dakikada Sam Larsson'un golüyle eşitliği sağladı.

Antalyaspor, 48. dakikada Güray Vural'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Ümraniyespor, 56. dakikada Onur Ayık'ın golüyle yeniden eşitliği sağladı.

87'de oyuna giren Fredy, 90+3'te Antalyaspor'un galibiyet golünü kaydetti.

6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Antalyaspor, puanını 21yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.


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