Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:48

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:48

Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi bu kapsamda son olarak 28 yaşındaki Polonyalı milli oyuncu Krzysztof Piatek’i kadrosuna dahil etti. Futbolseverler, Krzysztof Piatek'in kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Krzysztof Piatek kimdir, nereli, kaç yaşında? Krzysztof Piatek hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Krzysztof Piatek hakkında merak edilenler...

KRZYSZTOF PİATEK KİMDİR?

1 Temmuz 1995 doğumlu olan Krzysztof Piatek, 1.83 boyunda ve forvet olarak görev yapıyor. Polonyalı golcü futbola ülkesinin takımlarından Dzierzoniow'da başladı. Sonrasında sırasıyla Lubin II ve Zaglebie Lubin formaları giydi.

Piatek ilk önemli transferini 2016 yılında gerçekleştirdi. Piatek 2016 yılında Zaglebie Lubin takımından Cracovia'a 700 bin Euro karşılığında transfer oldu. Polonyalı golcü 2 yıl sonra ise İtalya Serie A'nın yolunu tuttu. 2018'de Genoa'ya transfer olan golcü futbolcu için 4.5 milyon Euro bonseris ödendi.

2017-18 sezonunda ülkesinde Cracovia Krakow ile çıktığı 38 maçta 21 gol ile dikkat çeken Piatek, o dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Özellikle Fatih Terim'in kendisini takıma kazandımak istediği belirtilmişti.

Kariyerinin ilk döneminde Galatasaray'ın da istediği Piatek, 2017-18 sezonu sonunda 4.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olmuştu. Genoa'da sezona müthiş başlayan Piatek, ilk 7 lig maçında da üst üste gol atarken 7 maç sonunda toplam 9 gole ulaşmıştı. Devre arasına gelindiğinde 19 maçta 14 gol atmış olan Piatek, 35 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer oldu.

Milan'daki performansıyla da birlikte sezonu toplam 43 maçta 32 gol atarak tamamlayan Polonyalı golcü, 2019-20 sezonunun devre arasında ise 24 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e gitmişti.

KRZYSZTOF PİATEK HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2012-2013 Lechia Dzierzoniów

2013-2016 Zaglebie Lubin

2016-2018 Cracovia

2018-2019 Genoa

2019-2020 Milan

2020-2023 Hertha Berlin

2022 Fiorentina (kiralık)

2022-2023 Salernitana (kiralık)

2023- İstanbul Başakşehir

KRZYSZTOF PİATEK HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2015 Polonya U-20

2015-2017 Polonya Polonya U-21

2018- Polonya