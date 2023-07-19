Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:48

Güncelleme: 19.07.2023 - 15:48

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyerken tecavüz suçlaması sebebiyle 2 yıldır formasından uzak kalan Benjamin Mendy, futbola geri döndü. Peki, tecavüz davasından aklanan Benjamin Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? Benjamin Mendy hangi takımlarda futbol oynadı? Benjamin Mendy hangi takıma transfer oldu? İşte ayrıntılar...

BENJAMİN MENDY KİMDİR?

Benjamin Mendy, 17 Temmuz 1994 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Le Havre kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Marseille, Monaco, Manchester City kulüplerinde oynadı.

BENJAMİN MENDY TECAVÜZ SUÇLAMASI

18 yaşından küçük bir kıza Ekim 2020 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında 4 kez tecavüz edip bir kez cinsel saldırı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

BENJAMİN MENDY HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Hakkında açılan tecavüz davası sebebiyle futboldan uzak kalan Fransız futbolcu Benjamin Mendy, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lorient ile sözleşme imzaladı.

BENJAMİN MENDY HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2010-2013 Le Havre II

2011-2013 Le Havre

2013-2016 Marseille

2016-2017 Monako

2017- Manchester City

BENJAMİN MENDY MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2009-2010 Fransa U16

2010-2011 Fransa U17

2011-2012 Fransa U18

2012-2013 Fransa U19

2014-2016 Fransa U21

2017- Fransa







