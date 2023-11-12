Ante Rebic'ten Beşiktaş'a kötü haber

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:18

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:18

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Daha önce Pendikspor, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında Sarı Kart gören Ante Rebic, Başakşehir karşılaşmasının 45. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

30 yaşındaki Ante Rebic, milli ara sonrası Beşiktaş'ın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.