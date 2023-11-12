Ante Rebic'ten Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş forması giyen Ante Rebic, Başakşehir maçında sarı kart görerek Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:18
Ante Rebic'ten Beşiktaş'a kötü haber
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Daha önce Pendikspor, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında Sarı Kart gören Ante Rebic, Başakşehir karşılaşmasının 45. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

30 yaşındaki Ante Rebic, milli ara sonrası Beşiktaş'ın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.


Ante Rebic beşiktaş Başakşehir

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