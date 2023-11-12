Sportif direktörlük için sürpriz isim... Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı belli oldu!

Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:22

Güncelleme: 12.11.2023 - 11:37

Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nde yapılacak seçimde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Adalı şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş camiasının bana bir borcu olduğu söylenmesinden ar ederim. Geldiğimiz noktada Beşiktaş başkanına kendi stadyumunda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında sürekli haksızlığa uğrar hale gelmiştir. Sırf bunlar için bile aday olmak gerekiyor. Beşiktaş başkanlığına adayım. Birinci hedefimiz sürdürülebilir bir başarı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. En kısa zamanda hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız."

"Guti'leri Quaresma'ları Almeida'ları Simao'ları getirdiğimiz dönem bir üstünlüğümüz vardı. Sokakta herkes Beşiktaşlıydı. Şimdi de öyle olması gerekir."

"BAŞKANLIĞA ADAY OLMAMIN EN ÖNEMLİ SEBEBİ..."

"Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaşlılardır. Lütfen oyunuzu kullanın. Bir zamanlar tüm rakiplerimizin korkulu rüyası olan bu büyük camiamızın, ezeli rakiplerimizle aramızdaki makasın daha fazla açılmasına müsaade etmeyin."

"Beşiktaş için ne yaptıysam bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını yapmaya hazırım. Geldiğimiz noktada -çok acıdır ki- Beşiktaş başkanına İnönü Stadyumu'nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaş her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhatabı konumuna getirilmiştir. Başkanlığa aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna yeter artık demektir. Beşiktaş'a dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam vizyonla çok kısa bir sürede nerelere gelebileceğini görüyorum, heyecanlanıyorum. Bu inanç başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir. Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik."

SPORTİF DİREKTÖRÜ DUYURDU

"Benim en acil projem Futbol takımını ayağa kaldırmak. Hayali projelerle insanları yormanın, yapamayacağımız şeyleri göstermenin anlamı yok. Ben sıkıntıların nereden geldiğini biliyorum. Ben Ümraniye sürecini yakından takip ediyorum. Önümüzdeki süreçte Ümraniye'nin tapusunu alabilirsek rahmetli Seba'dan sonra Beşiktaş'a tapu kazandırmak istiyorum."

"Mehmet Özdilek ile anlaştık. Kazanırsak sportif direktörlük görevini Mehmet Özdilek'e vereceğiz."

"YENİ BİR HOCA ARAMAYA GEREK YOK"

"Ümraniye'ye geçmeden önce Rıza hocayla konuştum. Beşiktaş'ın Rıza hocası varken yeni bir hoca aramaya gerek yok. Ben çok da eminim, Rıza hoca bu takımı toparlar. Biz de devre arası transferler yapıp takımı toparlamayı düşünüyoruz."

HASAN ARAT DA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ta daha önce Hasan Arat, başkan adaylığını açıklamıştı.

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.