Anthony Nwakaeme Hull City'ye gidiyor

Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 21:43
Anthony Nwakaeme Hull City'ye gidiyor
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Trabzonspor ile sözleşmesini tamamlayan Anthony Nwakaeme, Hull City'ye transfer oluyor.

Tecrübeli futbolcunun, yıllık 1.5 milyon euro ücret ve 2 yıllık sözleşme için İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki futbolcu, 32 maçta 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den daha önce; Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.


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