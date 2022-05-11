Anthony Nwakaeme sessizliğini bozdu: Benim geleceğim Trabzonspor

Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme hakkında çıkan transfer dedikodularına ilk kez cevap verdi. Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen yıldız isim 'Konuştuğum tek kişi Trabzonspor Başkanı' dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:11
Anthony Nwakaeme sessizliğini bozdu: Benim geleceğim Trabzonspor
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Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçının ardından transfer dedikoduları ile ilgili açıklama yaptı ve Fenerbahçe iddialarına da yanıt verdi. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Hakkımda birçok haber yazıldı. Çıkan haberlerin hiçbirisi doğru değil. Beni tanıyan insanlar bunu zaten biliyor. Konuştuğum tek takım Trabzonspor.”

”TRABZONSPOR BANA ‘GİT’ DERSE…”

Nwakaeme, “Çok fazla konuşmayı seven bir insan değilim. Sosyal medya insanı değilim. Benim geleceğim Trabzonspor’da. Daha önce de söylemiştim, konuştuğum tek kişi Trabzonspor Başkanı. Herhangi başka bir takımla görüşmüşlüğüm de konuşmuşluğum da yok. Taraftarlarımızın beni sevdiğini biliyorum, ben de onları çok seviyorum. Benim geleceğim Trabzonspor’da. Benim Trabzonspor’dan ayrılışım ancak Trabzonspor bana ‘Git’ derse olacak. Kontratım sona erse de her zaman Trabzonsporluyum" diye konuştu.

Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek yıldız ismin adı transfer için Fenerbahçe ile de anılmıştı.


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