Trabzonspor elendi... İlk finalist Kayserispor!

10 Mayıs 2022 Salı, 22:37

Kayserispor, Türkiye Kupası yarı finali rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'u ağırladı.

Carole’nin 3. dakikada ceza sahasında topu elle oynaması sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Trabzonsporlu Nwakaeme, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan'ın golü ile 48. dakikada eşitliği yakaladı. Mustafa Pektemek'in ara pasında topla buluşan Emrah Başsan ceza sahası sağ çaprazda sol ayağı ile yaptığı vuruşta Vitor Hugo'ya çarpan top yön değiştirip ağlara gitti.

Yukatel Kayserispor, Majid Hosseini'nin golü ile 59. dakikada 2-1 öne geçti. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Andrea Bertolacci'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Majid Hosseini göğsüyle kontrol etmeye çalışıp Tymoteusz Puchacz'tan seken topu tekrar önünde buldu ve sağ çaprazdan çektiği sert şutunda topu ağlara gönderdi.

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın golü ile 82. dakikada eşitliği yakaladı. Edin Visca'nın şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Andreas Cornelius'un sağ taraftan çevirdiği topta altıpasta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci Silviu Lung ayaklarıyla topu çıkardı. Dönen topta Anastasios Bakasetas ceza sahası sol çaprazda sol ayağı ile yaptığı gelişine sert vuruşta topu ağlara gönderdi.

Yukatel Kayserispor, Mame Thiam'ın golü ile 90. dakikada 3-2 öne geçti. Penaltı vuruşunda Mame Thiam sol köşeye yaptığı yerden vuruşla topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan'ın golü ile uzatma anlarında 4-2 öne geçti. Gelişen Yukatel Kayserispor kontra atağında Emrah Başsan topu sağ kanattan hızla taşıyıp ceza sahası yayından yaptığı vuruşta Dorukhan Toköz'ün ayağına çarpan top yön değiştirdi ve kaleci Uğurcan Çakır aldatan top ağlarla buluştu.

Karşılaşmada 4-2, toplamda da 4-3'lük üstünlüğü elde eden Kayserispor, Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.