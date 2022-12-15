Antoine Griezmann: 'Messi'niz varsa işler değişir'

15 Aralık 2022 Perşembe, 08:24

Antoine Griezmann, Fas maçının ardından karşılaşmayı değerlendirerek final maçında Lionel Messi'yle ilgili soruları yanıtladı.

Yıldız oyuncu Fas'ın oyununun kendisini etkilediğini belirterek, "Taktik olarak, savunma ve hücum organizasyonları çok iyiydi. Bize çok sorun çıkardılar. Hocamız da bunu fark etti ve değişiklikler yaptı. Marcus'un sola girmesi işimize yaradı. Theo'nun savunmasına daha çok yardımcı olunması sağlandı. Hızlıca attığımız ilk gol ve ikinci golü buluşumuz bizi güvenli tarafa geçirdi" diye konuştu.

Finalde eski takım arkadaşı Lionel Messi ile karşılaşmaları ile ilgili ise Griezmann, "Bir takım Lionel Messi'ye sahipse durum çok değişir. Neredeyse tüm Arjantin maçlarını izledik, nasıl oynadıklarını biliyoruz. Çok zor bir takım da inanılmaz formdalar. Bizim takımımız gibi iyi çalışan bir ekipler. Kolay bir maç olmayacak, taraftarları da yanlarında. Neler yapabileceğimizi göreceğiz" sözlerini kullandı.