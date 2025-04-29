Antonio Rüdiger'e 6 maç men cezası!
Barcelona maçında hakeme yabancı madde fırlatan Antonio Rüdiger, 6 maç ceza aldı.
Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger, Barcelona maçındaki hareketinden dolayı önemli bir cezayla karşı karşıya kaldı.
İspanya'dan COPE'ta yer alan habere göre, Barcelona ile oynanan İspanya Kral Kupası final maçının son anlarında hakeme yabancı cisim fırlatan Alman savunma oyuncusu 6 maç men cezası aldı.
Rüdiger, Barcelona maçında hakeme yabancı cisim fırlatmasının ardından sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu, ameliyatı sonrası 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan Rüdiger, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #real madrid #ceza #antonio rudiger
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