Antrenmanı yarıda bırakmıştı: Fenerbahçeli Vedat Muriqi'in sağlık durumu belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndaki kampta devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, bugün (Pazartesi) gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti.
Kosovalı golcü, sakatlığının ardından sağlık kontrollerine girdi. Muriqi'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Golcü futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için açıklaması şu şekilde:
"Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerimizde sürdüren Futbol Takımımızda bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi'nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."