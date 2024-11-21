Antrenör futbolcusunu darbetti: 'Seni gebertirim'
Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un U18 antrenörü D.N. kendisine itiraz eden futbolcusunu soyunma odasında darbetti.
Kayseri 2'nci Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un U18 antrenörü D.N. ile takımda oynayan Tayfur isimli bir futbolcusu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada D.N.'nin futbolcusunu darbettiği iddia edildi. Başka bir futbolcu tarafından da cep telefonu ile bu anlar kaydedildi.
Görüntülerde antrenör D.N'nin futbolcuya, "Gebertirim seni, konuşma lan, seni gebertirim bebe" dediği görüldü.
"HOCAMIN ELİNİ ÖPEREK BARIŞTIK"
Darbedildiği iddia edilen futbolcu ise bir video mesajı yayımlayarak, "Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. D.N. hocaya, 'hayırdır hoca' dedim. D.N. hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık" diye konuştu.
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