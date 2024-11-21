Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women'da 5'te 5 yaptı!
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women C Grubu beşinci maçında Casademont Zaragoza'yı deplasmanda 80-69 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women C Grubu 5. maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini deplasmanda 80-69 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla gruptaki beşinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak liderliğini sürdürdü. İspanyol ekibi ise 2. yenilgisini aldı.
Salon: Pabellon Principe Felipe
Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Petr Hrusa (Çekya), Tom De Lange (Belçika)
Casademont Zaragoza: Nystrom 13, Ortiz 6, Czukor 2, Atkinson 4, Gatling, Pueyo 15, Hermosa 12, Mawuli 12, Mistinova 5, Brcaninovic, Flores
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Williams 4, Meesseman 12, Allemand 10, Charles 15, Atkins 16, Olcay Çakır 3, Alperi Onar 5, Milic 2, Badiane 6
1. Periyot: 11-26
Devre: 22-36
3. Periyot: 47-59
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