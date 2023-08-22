Antwerp - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:35

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:35

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Mark van Bommel yönetimindeki Antwerp, kendi sahasında Matias Almeyda'nın takımı AEK'yi konuk edecek.

ANTWERP - AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika'nın Anvers kentinde bulunan Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ANTWERP - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Yunan kulüp AEK, bir önceki turda Hırvat Dinamo Zagreb'i iki maçın toplamında 4-3 mağlup ederek elemişti.

Belçika ekibi Antwerp ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan itibaren katıldı.