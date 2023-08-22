Antwerp - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika ekibi Antwerp, UEFA Şampiyonlar Lig play-off turu ilk maçında kendi sahasında Yunan kulüp AEK'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:35
Antwerp - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Mark van Bommel yönetimindeki Antwerp, kendi sahasında Matias Almeyda'nın takımı AEK'yi konuk edecek.

ANTWERP - AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika'nın Anvers kentinde bulunan Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ANTWERP - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Yunan kulüp AEK, bir önceki turda Hırvat Dinamo Zagreb'i iki maçın toplamında 4-3 mağlup ederek elemişti.

Belçika ekibi Antwerp ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan itibaren katıldı.


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