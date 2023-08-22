Antwerp - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Belçika ekibi Antwerp, UEFA Şampiyonlar Lig play-off turu ilk maçında kendi sahasında Yunan kulüp AEK'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Mark van Bommel yönetimindeki Antwerp, kendi sahasında Matias Almeyda'nın takımı AEK'yi konuk edecek.
ANTWERP - AEK MAÇI SAAT KAÇTA?
Belçika'nın Anvers kentinde bulunan Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ANTWERP - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Yunan kulüp AEK, bir önceki turda Hırvat Dinamo Zagreb'i iki maçın toplamında 4-3 mağlup ederek elemişti.
Belçika ekibi Antwerp ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan itibaren katıldı.
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