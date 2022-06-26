Binaları 'Depreme dayanaksız' denilen TRT’nin durumu Meclis gündemine taşındı

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

TRT’nin Harbiye’de bulunan ve İstanbul’un simge yapılarından biri olan Radyoevi ve Ankara Ulus yerleşkesi, “depreme dayanıksız olduğu” iddiasıyla boşaltıldı. Binaların farklı kurumlara verilmesinin gündeme gelmesi üzerine konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle 8 Ocak 2021’de soru önergesi vererek, binaların neden boşaltıldığına ilişkin bilgi istedi.

OKTAY’DAN YANIT

Önergeye dönüş yapan Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden uzmanlarca hazırlanan raporlar sonucu iki binanın da depreme dayanıklı olmadığının tespit edildiğini söyledi. Oktay, “Ulus yerleşkesindeki ve tarihi İstanbul Radyosu binasının yeterli deprem performansını sağlamadığı, bu nedenle güçlendirme çalışmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda personelin söz konusu binalarda istihdam edilemeyeceği anlaşıldığından Ayazağa semtinde bulunan ve iç donanımı daha önceden televizyon yayıncılığı için tasarlanmış olan taşınmaz, geçici süreyle kiralanmıştır” bilgisini paylaştı. Oktay’ın yanıtı üzerine TRT’nin kiracı olduğu binaya ilişkin yeni iddiaları da Meclis gündemine taşıyan İlgezdi, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

‘KART’ YOLCULUĞU

Önergesinde bina için bir medya şirketine aylık 40 milyon lira ödendiğini ileri süren İlgezdi, “Binanın girişinde veya üzerinde TRT ile ilgili bir tabela bulunmamaktadır. Diğer taraftan Harbiye’deki muhasebe birimi, Maslak’ta bir plazanın iki katı kiralanarak taşınmıştır. Buradaki personel önce Ayazağa’daki kiralık binaya götürülüp kart bastırılıp servisle tekrar Maslak’a götürülmektedir. TRT’nin Tepebaşı binası da boşaltılmak için hazırlık yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. İlgezdi, Oktay’a şu soruları yöneltti: “TRT’nin Ayazağa’da kiraladığı binaya 40 milyon TL ödediği doğru mu? Anlaşma kaç yıllığına yapıldı? TRT’nin Maslak’ta kullandığı plazanın iki katının aylık toplam kirası ne kadar? Anlaşma kaç yıllığına yapıldı? Maslak’ta çalışan personel akaryakıt bu kadar pahalıyken neden önce Ayazağa götürülüp, sonra Maslak’a bırakılıyor? Tepebaşı binasının boşaltılacağı doğru mu?”