Tarık Buğra'nın eserinden uyarlanmıştı: TRT'den 'padişah madişah' sansürü!
TRT, 1983 yılında Tarık Buğra'nın kitabından uyarlanan ve İstiklal Savaşı'nın konu edinen 8 bölümlük 'Küçük Ağa' dizisinde geçen "Padişah madişah" sözlerini sansürledi.
TRT, internet sitesinde yer alan ve Tarık Buğra'nın aynı adlı romanından uyarlanan "Küçük Ağa" dizisindeki "Padişah madişah" sözlerine sansür uyguladı. Sahnenin Fikret Hasan tarafından canlandırıldığı görülürken, eserin İstiklal Savaşı'nın konu edindiği biliniyor.
KÜÇÜK AĞA DİZİSİ NE ANLATIYOR?
Osmanlı İmparatorluğu'nun adım adım adım çöküşe gittiği gerçeğini algılayamayan ve bu nedenle düşman işgaline rağmen İstanbul hükümetini samimi bir çabayla savunmayı sürdüren bir din adamı (Çetin Tekindor) Kuvayi Milliye'nin ilk tohumlarının atıldığı Akşehir'e gelir. Görevi, sarayın otoritesini tanımayan bu yeni hareketi, din adamı kimliğini kullanarak daha doğuş sürecindeyken provoke etmektir.
Ancak, kahramanımız zaman içinde gördükleri ve yaşadıklarıyla giderek bilinçlenecek, ulusal kurtuluş ordusunun en önde gelen mücahitlerinden birine dönüşecektir. Kendisine silahlı cihadı öğreten deli dolu çete reisi (Erol Taş), yaşadığı uzun dönüşüm sürecinin ardından ona şöyle der: "Ben buraların ağasıyım. Sen de artık ağa oldun. Ama bir bölgeye iki tane ağa olmaz. Ben varken sen de bundan böyle Küçük Ağa olarak anılacaksın."
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