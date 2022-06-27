TRT Haber muhabirinin zor anları: Canlı yayında rögara düştü
Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, canlı yayında açık rögar kapağına düştü.
Meteoroloji'nin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında beklenen yağış geldi.
Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.
Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, kapağı açık olan rögardan aşağı düştü.
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