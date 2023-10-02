Apple'dan Messi belgeseli geliyor: Çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:39

Güncelleme: 02.10.2023 - 16:47

Apple TV+, futbol efsanesi Lionel Messi'nin Amerikan Ulusal Futbol Ligi'ndeki (MLS)'teki ilk sezonunu konu alan belgesel dizisi "Messi Meets America"yı 11 Ekim'de yayınlayacağını duyurdu.

Dizi, Messi'nin temmuz ayında Inter Miami'ye katılması ve MLS kariyerine başlama hikayesini ele alıyor. Belgesel David Beckham gibi futbol dünyasının önemli isimleriyle yapılan röportajları ve yorumları içeriyor.

BİR TANE DAHA MESSİ BELGESELİ GELİYOR

Messi'nin MLS'e katılmasının ardından Apple'ın diğer yayın hizmeti olan MLS Season Pass abonelerinde büyük bir artış yaşandı. Şirket, bu başarının Apple TV+ için de geçerli olmasını umuyor.

Altı bölümden oluşan dizi, Messi'nin ABD'ye geçiş kararının arkasındaki nedenlere ve ilk MLS maçında attığı son dakika golünün yarattığı heyecana odaklanacak.

Ayrıca, Apple'ın Messi'nin FIFA Dünya Kupası kariyerini anlatan ikinci bir belgesel üzerinde çalıştığı ve bu dizinin yayın tarihinin henüz açıklanmadığı öğrenildi.