AquaChallenge Yüzme Şampiyonası Yüce Auto-Škoda sponsorluğunda gerçekleşiyor

Açık su yüzmenin efsane ismi ve 2024 yılında “Yılın Sporcusu” seçilen Hollandalı yüzücü Sharon van Rouwendaal, Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası kapsamında Türkiye’ye geldi.

Rouwendaal, ziyaret kapsamında ülkemizde yüzme kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen projelerde de yer alacak.

Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Joep Wijnands ev sahipliğinde, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu’nda sınırlı sayıda gazetecinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısına; Büyükelçi Wijnands, Arena AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, Olimpiyat Şampiyonu Sharon van Rouwendaal ve ana sponsorlardan Yüce Auto–Škoda temsilcileri katıldı.

Yüce Auto–Škoda tarafından yapılan açıklamada, sporu, dayanıklılığı ve ilhamı bir araya getiren değerlere her zaman destek verdikleri belirtilerek; açık su yüzme sporunun cesaret, istikrar ve sınırları aşma ruhuyla markanın DNA’sıyla büyük bir uyum içinde olduğu ifade edildi.

AquaChallenge iş birliğiyle, yüzme kültürünün gelişimine katkı sağlamaktan ve kadın sporcuların ilham veren başarılarını daha geniş kitlelere ulaştırmaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Sharon van Rouwendaal

Açık su yüzmede iki farklı Olimpiyat’ta altın madalya kazanan ilk sporcu olan ve toplamda üç Olimpiyat madalyasına sahip tek isim olarak tarihe geçen Sharon van Rouwendaal, ayrıca dört Dünya ve sekiz Avrupa Şampiyonluğu ile tüm zamanların en başarılı açık su yüzücüsü olarak kabul ediliyor. 2024 yılında Dünya ve Avrupa Yüzme Federasyonları tarafından “Yılın Kadın Sporcusu” seçilen Rouwendaal, disiplin, istikrar ve zarafetiyle dünya sporunda kadınların gücünü temsil ediyor.