Yayınlanma: 06.02.2025 - 13:59

Güncelleme: 06.02.2025 - 13:59

Süper Lig’de ikinci transfer sezonunun bitimine yaklaşıldı. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 ikinci transfer sezonu ne zaman sona eriyor?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

13 Ocak 2025'te başlayan ara transfer dönemi, 11 Şubat Salı günü sona erecek.

AVRUPA'DA KADRO BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH BU GECE!

Avrupa’da boy gösteren Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA’ya bildirecekleri kadrolara en fazla 3 yeni transfer ekleyebilecek.

İki temsilcimiz de 13 Şubat’taki Avrupa Ligi maçlarında bu transferleri oynatabilecek.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yer alan kulüpler, kadrolarını 6 Şubat’ı 7 Şubat’a bağlayan gece saat 01.00’e kadar teslim edecek.

SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.