Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:14

Güncelleme: 06.02.2025 - 11:14

İBB, “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamında 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs veriyor. Peki, İBB abonman desteği başladı mı? İBB abonman desteği ilk ödeme ne zaman yapılacak?

İBB ÖĞRENCİ ABONMAN DESTEĞİ

İstanbul’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarına destek olmak amacıyla başlatılan bu uygulama kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar 22 bin 522 öğrenciye aylık 381 TL tutarında öğrenci abonman desteği sağlanacak.

İBB ÖĞRENCİ ABONMAN DESTEĞİ İLK ÖDEME NE ZAMAN?

Destek gençlerin İstanbulkartlarına aylık abonman olarak yüklenecek. İlk ödemeler Şubat ayı içerisinde yapılacak. Ancak net tarih henüz açıklanmadı.

İBB ABONMAN DESTEĞİ TARİHLERİ

İlk ödemenin Şubat ayı içerisinde yapılmasının ardından, öğrenciler Aralık 2025’e kadar aylık periyotlarla ödeme alacak. Destek, öğrencilerin İstanbulkartlarına aylık abonman olarak yüklenecek.