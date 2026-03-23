Aral Şimşir açıkladı: Milli takım kadrosuna katılmıyor!

Aral Şimşir açıkladı: Milli takım kadrosuna katılmıyor!

23.03.2026 19:09:00
Aral Şimşir açıkladı: Milli takım kadrosuna katılmıyor!

Danimarka Ligi ekibi Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Aral Şimşir, A Milli Futbol Takımı kadrosuna katılmayacağını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna davet edilen Aral Şimşir, kampa katılmayacak.

Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takımda olmayacağını açıkladı.

Aral Şimşir'in açıklaması şu şekilde:

"Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım.

Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek.

En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım.

Destekleriniz için teşekkür ederim."

45 MAÇTA 29 GOLE KATKI

Midtjylland'da bu sezon 45 maçta süre bulan Aral Şimşir, 11 gol attı ve 18 asist yaptı.

