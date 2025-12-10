Aras Kargo, Kuzeyboru'ya şans tanımadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 22:00:00
AA
Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında kendi evinde ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aras Kargo, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Nazlı Ekmekçi

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Olaya, Merve Atlıer (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Smrek, Perez)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Malwina, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Nilsu Şen, Lozo, Ece Hitayca)

Setler: 25-22, 27-25, 25-17

Süre: 88 dakika

İlgili Konular: #voleybol #Aras Kargo #Kuzeyboru

