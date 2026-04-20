Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aras Kargo'yu deviren Galatasaray Daikin ligi galibiyet ile tamamladı!

20.04.2026 19:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi play-off turu 5-6'ncılık etabı ikinci maçında karşılaştığı Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek seriyi kazandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Seride durumu 2-0 yapan sarı-kırmızılılar, ligi 5. sırada tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Gamboa, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Defne Başyolcu, Merve Atlıer (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Kalandadze, İrem Çor, Nisan Eroğuz)

Setler: 26-24, 19-25, 25-21, 25-14

Süre: 109 dakika

İlgili Konular: #galatasaray #voleybol #Aras Kargo

İlgili Haberler

Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Yaser Asprilla açıklaması! Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile Kolombiyalı orta saha Yaser Asprilla'nın sağlık durumları hakkında bir açıklama yayımladı.
Sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına büyük tepki: 'Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık' UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İrlanda - İsrail mücadelesi, sanatçıların tepkisi ile karşılaştı.
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet yurda döndü: 'Kupayı ait olduğu yere geri getirdik' FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe Opet yurda döndü. Takım kaptanı Alperi Onar, oyuncular Emma Meessemann, Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Cem Ciritçi ve Ufuk Şansal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.