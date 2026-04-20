Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Yaser Asprilla açıklaması!

Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Yaser Asprilla açıklaması!

20.04.2026 18:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Yaser Asprilla açıklaması!

Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile Kolombiyalı orta saha Yaser Asprilla'nın sağlık durumları hakkında bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolcular ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen'in antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı kaydedildi.

Image

Yaser Asprilla'nın ise günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #victor osimhen #Yaser Asprilla

İlgili Haberler

Inter'in gündemine gelmişti: Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı
Inter'in gündemine gelmişti: Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı Galatasaray yönetiminin, Inter'in gündeminde olduğu öne sürülen milli eldiven ile yollarını ayırmayı düşünmediği ve maaşına zam yapacağı iddia edildi.
'Türk finalinde' Galatasaray'ı devirdi: Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe
'Türk finalinde' Galatasaray'ı devirdi: Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon oldu.
Görüntüler 2014'ten: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın çocukluğunda HES protestolarına katıldığı ortaya çıktı
Görüntüler 2014'ten: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın çocukluğunda HES protestolarına katıldığı ortaya çıktı Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın, 14 yaşındayken babasıyla birlikte İkizdere’deki HES protestosuna katıldığı görüntüler ortaya çıktı. 2014'e ait o anlar, sosyal medyada gündem oldu.