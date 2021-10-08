Araştırma: Protein tozunu sulandırmadan tüketmek ölümcül olabilir
Antrenman öncesi tüketilen protein tozlarının sulandırılmadan tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten araştırmacılar kalp krizi riskine karşı uyarılarda bulundu.
Spor yaparken kullanılan protein tozları düzgün tüketilmediği takdirde sağlık sorunlarına yol açabiliyor. TikTok adlı sosyal medya uygulamasında protein tozunu sulandırmadan tüketen kullanıcıların videolarını inceleyen araştırmacılar, protein tozlarının kuru bir şekilde tüketilmesinin kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri Tıp Konferansı'nda yaptıkları sunumda içerisinde yüksek miktarda kafein de bulunan protein tozlarının tehlikelerine değinen araştırmacılar, özellikle gençleri bu konuda uyardı. Araştırmacılar, protein tozunda bulunan kafeinin yüksek dozlarda kullanımının kalp ritim bozukluğu da dahil olmak üzere ciddi problemlere yol açabileceğini açıkladı.
Uygulamadaki protein tozu tüketilen yüz videoyu inceleyen araştırmacılar, sadece sekiz kullanıcının protein tozunu doğru bir şekilde sulandırarak tükettiğini belirledi. Protein tozları hakkında yeterli sayıda çalışma yapılmadığına dikkat çeken araştırmacılar, spor yapan kişinin bol miktarda sıvı tüketmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.
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