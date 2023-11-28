Arat, Beşiktaş tarihinin en golcüsü Feyyaz Uçar’ı listesine aldı: Gol kralı yönetimde
Beşiktaş kongresi için en kritik haftaya girildi. 3 Aralık’ta sandıktan 1.5 yıllığına kulübü yönetmek için kimin ismi çıkacak? Serdal Adalı ve Hasan Arat hafta sonunu Ankara’da Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nde geçirdi, projelerini anlattı, soruları yanıtladı.
Şimdi artık güçlü liste zamanı. Çalışmalar iki tarafta da olağanca hızıyla devam ediyor. Arat, futbol şubesi ve futbol iletişiminden sorumlu yönetici olarak eski golcü Feyyaz Uçar’ın ismini açıkladı. Arat, Feyyaz için “Beşiktaşımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Hasan Arat, “Seçildiğim takdirde 13 üye de bütün toplantılarımıza katılacak ve hepsi sorumluluk alacak. 29 Kasım akşamı hepsinin nelerden sorumlu olduğunu göreceksiniz” dedi.
ADALI, TEKİNOKTAY’I LİSTESİNE DÜŞÜNÜYOR
Serdal Adalı, camianın sevilen isimlerinden Hürser Tekinoktay’a görev vermeyi düşünüyor. Adalı’nın yakın çevresine “Hürser Hoca’nın Beşiktaşlılığı tartışılmaz, altyapı konusunda bilgi birikimi yüksek. Kendisinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak isterim” dediği öğrenildi. Ancak Adalı’nın Tekinoktay ile ne şekilde birlikte olacağı henüz netlik kazanmadı. Görüştüğümüz Hürser Tekinoktay şu ana kadar gelen bir teklif olmadığını söyledi. Tekinoktay, seçimin centilmence ve hakkaniyetli geçmesini diledi.
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