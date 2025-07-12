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Archie Brown, İstanbul'a geldi! 'Dün gece bir telefon aldım, bu her şeyi değiştirdi'

Archie Brown, İstanbul'a geldi! 'Dün gece bir telefon aldım, bu her şeyi değiştirdi'

12.07.2025 14:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Archie Brown, İstanbul'a geldi! 'Dün gece bir telefon aldım, bu her şeyi değiştirdi'

Milan'ı reddeden ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Archie Brown, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Milan ile transferi için rekabet ettiği Archie Brown, İstanbul'a geldi.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, Fenerbahçe ile anlaşmasıyla ilgili Romano'ya yaptığı açıklamada "Milan'a gitmeye hazırdım. Ama dün gece Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Bu her şeyi değiştirdi. Gösterdiği tutku ve vizyon kararımı netleştirdi. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Archie Brown, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.

Öte yandan Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon Euro maaş alacak.

Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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