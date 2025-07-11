Hareketli günler geçiren Fenerbahçe sol bek transferinde sona yaklaştı. 23 yaşındaki sol bek Archie Brown için Gent ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Peki, Archie Brown kimdir? Archie Brown kaç yaşında, nereli? Archie Brown hangi takımlarda oynadı?

ARCHI BROWN KİMDİR?

Archie Brown, 28 Mayıs 2002'de İngiltere'de dünyaya geldi. Sol bek pozisyonunda oynayan Jamaika asıllı İngiliz profesyonel futbolcu. Pro League ekiplerinden KAA Gent forması giymektedir.

ARCHI BROWN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Brown, 2021'de İsviçre ekibi Lausanne-Sport'a imza attı. Brown, 11 Ağustos 2023'te Belçika kulübü Gent ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

ARCHI BROWN'UN MİLLİ KARİYERİ

Brown, 7 Haziran 2024'te Stadion ŠRC Sesvete'de İsveç'e karşı 2-1 kazanılan maçta İngiltere U20 formasıyla ilk maçına çıktı. Sonraki maçta, İrlanda Cumhuriyeti U21 ile 2-2 berabere kalınan maçta uluslararası düzeyde ilk golünü attı.