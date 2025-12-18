Arda Güler 11'de başladı: Real Madrid kupada 3 golle turladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.12.2025 09:38:00
İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Talavera deplasmanında 3-2 kazanıp son 16 turuna kaldı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe (2) ve Manu Farrando (kendi kalesine) kaydetti.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda 3. lig takımlarından Talavera ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan Real Madrid adını son 16 turuna yazdırdı.

Real Madrid'in ilk golü 41'de Kylian Mbappe'den gelirken Fransız yıldız 88'de de ağları havalandırdı. Real Madrid'in diğer golünü ise ev sahibi ekipte Manu Farrando kendi kalesine attı.

Talavera'nın golleri ise Nahuel Arroyo ve Gonzalo Ignacio Di Renzo'dan geldi.

Maçı 3-2 kazanan Real Madrid, İspanya Kural Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Real Madrid, La Liga'da hafta sonu sahasında Sevilla ile karşılaşacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı.

Arda, mücadelenin 77. dakikasında yerini Aurelien Tchouameni'ye bıraktı.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon 24. kez Real Madrid formasını giydi.

