Hansi Flick'ten Real Madrid açıklaması: 'Maçı izlemedim, uyuyordum'

8.12.2025 18:14:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında salı günü kendi sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'daki puan durumunda Real Madrid'e karşı elde ettikleri avantajı değerlendirdi.

Flick, 4 puanlık farkın sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Biz Real Madrid'e değil, kendimize odaklanıyoruz. Onlar hakkında konuşmak istemiyoruz. Evet, dört puan öndeyiz ama önümüzde uzun bir yol var. Sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Şu an en önemli maç Eintracht Frankfurt'a karşı oynayacağımız maç."

"REAL MADRID'İN MAÇINI İZLEMEDİM, UYUYORDUM"

Alman teknik direktöre Real Madrid'in Celta Vigo'ya 2-0 mağlup olduğu maç sorulduğunda ise Flick şaşırtan bir yanıt verdi:

"Hayır, izlemedim. Uyuyordum. Sonrasında bana gönderilen mesajlardan sonucu gördüm. Ama ben yalnızca kendi takımıma odaklanıyorum. Gücümü başka şeylere harcamıyorum. Benim için en önemlisi kendi takımım."

