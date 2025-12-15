Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid, Alaves deplasmanında nefes aldı!

Real Madrid, Alaves deplasmanında nefes aldı!

15.12.2025 09:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Real Madrid, Alaves deplasmanında nefes aldı!

İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Alaves'i 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e konuk oldu.

Mendizorroza'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe ile 76. dakikada Rodrygo kaydetti. Alaves'in tek golünü 68. dakikada Carlos Vicente attı.

Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 78 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 39 puan ile 43 puanla lider durumdaki Barcelona'nın hemen arkasında haftayı kapattı. Alaves, 18 puanla 12. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. Alaves, Osasuna'ya konuk olacak.

İlgili Konular: #la liga #Alaves #real madrid

İlgili Haberler

Hansi Flick'ten Real Madrid açıklaması: 'Maçı izlemedim, uyuyordum'
Hansi Flick'ten Real Madrid açıklaması: 'Maçı izlemedim, uyuyordum' UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında salı günü kendi sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Xabi Alonso, Real Madrid'de kader maçına çıkıyor: Yerine düşünülen 2 aday belli oldu!
Xabi Alonso, Real Madrid'de kader maçına çıkıyor: Yerine düşünülen 2 aday belli oldu! LaLiga’da sahasında Celta Vigo’ya yenilen Real Madrid’de yönetim, takımın ve Xabi Alonso’nun geleceğiyle ilgili bir toplantı yaptı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester City karşılaşmasının birçok konu için belirleyeceği olabileceğine dikkat çekilirken Xabi Alonso ile ayrılık kararı alınması halinde yerine geçebilecek adaylar da belirlendi.
Real Madrid'e Militao şoku: 4 ay yok!
Real Madrid'e Militao şoku: 4 ay yok! Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao, sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.