Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farkı kazandı!

30.09.2025 22:00:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Kairat Almaty'yi 5-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty'ye konuk oldu.

Ortalyq Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 5-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan, 52. ve 73. dakikalarda Arda Güler'in asistlerinde Kylian Mbappe kaydetti. 83. dakikada Eduardo Camavinga, 90+3. dakikada ise Brahim Diaz skoru belirleyen golleri attı.

Real Madrid ile mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 80. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Almaty, 0 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Real Madrid, Juventus'u konuk edecek. Kairat Almaty ise Pafos'u konuk edecek.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #uefa şampiyonlar ligi

