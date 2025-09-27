Atletico Madrid derbisi öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!

Real Madrid, La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. Karşılaşma bugün (27 Eylül) saat 17.15'te başlayacak.
Dev maçta Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun artık alışılageldiği şekilde Arda Güler'e formayı vermesi bekleniyor.
İspanyol basınında yer alan muhtemel 11'lerde milli futbolcunun Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlayacağı görüldü.
Arda Güler, bu sezon Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de 13 maça çıktı. 20 yaşındaki milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori, Julián Álvarez.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius, Mbappé