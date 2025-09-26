Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dev derbi öncesi... Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

Dev derbi öncesi... Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

26.09.2025 09:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dev derbi öncesi... Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın iyileşmesinin ardından Real Madrid'de ilk 11'deki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Arda Güler için kararın verildiği iddia edildi.

İspanya La Liga'da sezona 6'da 6 yaparak başlayan Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 7. hafta maçında ezeli rakibi Atletico Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak sansasyonel başlangıcını sürdürmek isteyen Real, müsabakaya sakatlıkları süren Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger'den yoksun çıkacak.

Omzundan geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir sahalarda uzak olan Jude Bellingham ise son oynanan Espanyol ve Levante maçlarında kısa da olsa süre almaya başladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Bellingham'ın geri dönüşünün ardından Arda Güler'i ilk 11'den kesip kesmeyeceği ise merak konusu olmuştu. Atletico Madrid maçı öncesi İspanyol çalıştırıcı bu konudaki kararını verdi.

İLK 11'DE YER ALACAK

El Nacional'in haberine göre; Alonso, Bellingham ile şahsen görüştü ve kendisine bu zorlu müsabakada yedek olacağını bildirdi.

Haberde, Xabi Alonso'nun yüzde 100 hazır olmayan İngiliz futbolcuyu oynatmanın risk olacağını düşündüğü ve yüksek tempoda geçmesi beklenen derbide Jude Bellingham'ı yedek soyundurmaya karar verdiği belirtildi.

"Arda Güler tartışmasız statüsünü koruyacak" ifadelerinin yer aldığı haber detayında, Türk futbolcunun Bellingham'ın yokluğunda bir kez daha ilk 11'de olacağı vurgulandı.

Arda'nın orta sahada Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde'ye eşlik edeceği, boştaki diğer formanın ise büyük ihtimalle Franco Mastantuono'ya ait olacağı ileri sürüldü.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #atletico madrid

İlgili Haberler

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı!
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı! İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.
Xabi Alonso, Arda Güler konusuna noktayı koydu: 'İyi bir ikili oluşturuyorlar'
Xabi Alonso, Arda Güler konusuna noktayı koydu: 'İyi bir ikili oluşturuyorlar' Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Jude Bellingham'ın sakatlığının geçmesinin ardından Arda Güler'in ilk 11'deki yerini kaybedeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.
İspanyol basınında gündem Arda Güler: 'Mesut Özil'i andırdı'
İspanyol basınında gündem Arda Güler: 'Mesut Özil'i andırdı' Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında Levante'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler asist yaptığı karşılaşmanın ardından İspanyol basınında gündem oldu.