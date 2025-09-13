Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler atmaya, Real Madrid kazanmaya devam ediyor!

Arda Güler atmaya, Real Madrid kazanmaya devam ediyor!

13.09.2025 19:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Güler atmaya, Real Madrid kazanmaya devam ediyor!

LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu.

Reale Arena'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1 kazanmayı başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler kaydetti.

Real Sociedad'ın tek golü ise 56. dakikada penaltı noktasından Mikel Oyarzabal kaydetti.

Real Madrid'de 32. dakikada Dean Huijsen, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 4'te 4 ile başladı. Sociedad ise 2 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Real Sociedad, Real Betis'e konuk olacak.

ARDA GÜLER'DEN ÜST ÜSTE 2. GOL

Bu golle birlikte Arda Güler, son 2 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Milli yıldız son olarak Mallorca karşılaşmasında skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.

İlgili Konular: #arda güler #la liga #real madrid

İlgili Haberler

İspanyol basınından flaş iddia: Arda Güler'in performansı yıldız futbolcuyu kötü etkiledi!
İspanyol basınından flaş iddia: Arda Güler'in performansı yıldız futbolcuyu kötü etkiledi! İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Arda Güler ve Franco Mastantuono'nun performansı sonrası ilk 11'de yer bulamayacağını düşünen Faslı futbolcu Brahim Diaz'ın ayrılmak istediği iddia edildi.
Dev maç öncesi: Luis de la Fuente'den Arda Güler yanıtı!
Dev maç öncesi: Luis de la Fuente'den Arda Güler yanıtı! İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İspanya'da gündem Arda Güler - Lamine Yamal gerginliği: 'Kıvılcımlar çaktı'
İspanya'da gündem Arda Güler - Lamine Yamal gerginliği: 'Kıvılcımlar çaktı' A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Arda Güler ile Lamine Yamal arasında yaşanan gerginlik İspanyol basınında geniş yer buldu.