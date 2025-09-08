İspanya'da gündem Arda Güler - Lamine Yamal gerginliği: 'Kıvılcımlar çaktı'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada, bir pozisyon sonrası Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile Barcelona'nın yıldızı İspanyol oyuncu Lamine Yamal tartıştı. Arda ile Yamal arasındaki bu gerilim İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyol yıldızın, Arda ile itişmesini gülerek geçiştirdiği yorumu yapıldı.

İşte iki futbolcu arasında yaşananlar hakkında İspanyol gazetelerinde yazılanlar:

AS: "Kıvılcımlar çaktı: Arda Güler ile Lamine Yamal arasındaki gergin an, itiş kakışla sona erdi. Real Madridli oyuncu hızlı bir serbest vuruş kullanmak istedi ancak Barcelonalı oyuncu araya girdi."

Marca: "Lamine ile Güler arasında itiş kakış yaşandı: kıvılcımlar uçuşuyor! FC Barcelona ve Real Madrid oyuncuları, İspanya rakiplerini ezerken karşı karşıya geldi. Güler serbest vuruş kullanmak üzereyken, Lamine Yamal topun önüne geçerek topu engelledi. Türk oyuncu onu itti ve Lamine de karşılık verdi."

'EL CLASİCO'DAKİ GERGİNLİK İSPANYA-TÜRKİYE MÜCADELESİNE DE YANSIDI'

Tribuna: "El Clasico'daki gerginlik İspanya-Türkiye mücadelesine de yansıdı: Arda Güler, Lamine Yamal'ı itti, Barçalı yıldız ise durumu gülerek geçiştirdi"

El Desmarque: "İspanya'nın altıncı golünün ardından iki oyuncu kısa süreli bir tartışma yaşadı. Güler, Türkiye adına hemen bir serbest vuruş denemesinde bulundu, ancak Lamine Yamal buna izin vermedi. Barçalı oyuncu, topu engellemek için topun önüne geçti; bu durum Real Madridli oyuncunun hoşuna gitmedi ve iterek karşılık verdi. İki oyuncu birbirine girdi ve Luis de la Fuente'nin gözünden kaçmayan bir hareketle karşı karşıya geldiler.

Sport: "Lamine ile Arda Güler arasındaki anlara dikkat!"