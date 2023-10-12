Arda Güler Avrupa'nın 'Altın Çocuk' adayı!
Real Madrid forması giyen Arda Güler, wilcard ile Golden Boy Ödülü için finale kalan isimler arasında yer aldı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Golden Boy'da finale kaldı. 18 yaşındaki futbolcu, wilcard ile Golden Boy finalistleri arasında yer aldı.
GOLDEN BOY NEDİR?
2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül. Ödüle aday olan oyuncular, 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorundadır.
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